Serie B: la Sampdoria conferma la fiducia a Pirlo

L’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo dovrebbe rimanere alla guida della squadra almeno fino alla sfida di sabato ad Ascoli, ultima giornata prima della sosta del campionato di Serie B. La società ha preferito dare ancora fiducia all’ex tecnico di Karagumruk e Juventus, nonostante l’avvio disastroso. Oggi Pirlo, come da programma, ha diretto regolarmente l’allenamento a Bogliasco. I nomi più caldi per la banchina doriana sarebbero Filippo Inzaghi, Beppe Iachini e Fabio Liverani. Sampdoria che ad oggi è penultima con tre punti ufficiali, cinque ma con due punti di penalizzazione, frutto di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte con zero punti ancora tra le mura amiche. La gara di ieri persa al Ferraris 1-2 con il Catanzaro ha mostrato giocatori in grande affanno.