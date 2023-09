Napoli-Real Madrid in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Napoli e Real Madrid si sfideranno nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La sfida, in programma martedì 3 ottobre alle 21 al Maradona, sarà visibile su Sky Sport, canale 201 e 251 su diretta gol, e in streaming su Mediaset Infinity, Now Tv e Sky Go. Nell’altra partita del girone si sfideranno Union Berlino e Braga, entrambe uscite sconfitte alla prima giornata rispettivamente contro Real e Napoli.