Serie C, Spal: Domenico Di Carlo è il nuovo allenatore

La Spal ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, che Domenico Di Carlo sarà il nuovo allenatore dei biancazzurri. Di Carlo rimarrà seduto sulla panchina della squadra fino al 30 giugno 2024, come stabilito da contratto. La Spal, che la scorsa stagione è retrocessa dalla B, cercherà di disputare la Serie C nel migliore dei modi per riuscire a centrare subito l’obiettivo, che è quello dell’immediata promozione.