Basket, Trieste annuncia il nuovo allenatore: ufficiale l’arrivo di Jamion Christian

La Pallacanestro Trieste ha il suo nuovo allenatore: si tratta di Jamion Christian. Ad annunciarlo è stata la società sportiva friulana attraverso un comunicato ufficiale: “Americano, nato in Virginia nel 1982, Christian è considerato uno dei migliori giovani head coach emergenti del basket universitario degli Stati Uniti”.

Il general manager dei Trieste, Michael Arcieri, ha spiegato la decisione della società: “Jamion porta a Trieste sedici anni di esperienza come coach, di cui dieci come head coach e sei come vice, protagonista in competizioni ai massimi livelli, con una profonda passione e una comprovata capacità di insegnare il gioco e di sviluppare e ispirare i suoi giocatori e il suo staff”.

“La scelta di Jamion Christian risponde agli obiettivi della società e al gioco che ha in mente per Trieste il nostro General Manager. Si tratta di una scelta coraggiosa, rivoluzionaria, capace di dare sostanza a quello che è il nostro motto: una rinascita della Pallacanestro Trieste che passa attraverso la sfida e la volontà di fare al meglio”, ha commentato il presidente della società, Richard de Meo.