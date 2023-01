Ciclismo, Cavendish firma con l’Astana: contratto di un anno

Mark Cavendish ha firmato un contratto con l’Astana della durata di 12 mesi. Ad annunciarlo è stato il team attraverso una nota ufficiale. Con la sua nuova maglia, il 37enne britannico tenterà di battere il record di vittorie di tappa al Tour de France, che attualmente detiene, con 34, assieme al ‘Cannibale’ Eddy Merckx.

“Mark non ha bisogno di presentazioni – ha detto Alexandr Vinokurov, direttore generale dell’Astana Qazaqstan Team -. È il miglior velocista di tutti i tempi, e sono felice di dargli il benvenuto nell’Astana. L’arrivo di un velocista di punta nella nostra squadra è una specie di sfida, ma siamo pronti per sostenerlo: la sua presenza ci apre nuove possibilità. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: inseguire vittorie in qualsiasi tipo di corsa”.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura. Ho corso con Alexandr Vinokurov per molti anni e ora corro con i suoi due ragazzi, è davvero incredibile – ha invece dichiarato Cavendish -. Ricordo quando erano bambini, sognavano di diventare ciclisti. Non vedo l’ora di far parte di una squadra di successo, lavorando con la squadra per le vittorie, tagliando il traguardo per primo io stesso o tifando per i miei compagni di squadra”.