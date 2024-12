Il pomeriggio di Serie C ha visto andare in campo sei partite alle ore 15, tutte valevoli per la diciottesima giornata che è anche la penultima del girone d’andata. Nel girone A doppio pareggio per 1-1 con sia Lumezzane e Pro Patria che Virtus Verona e Giana Erminio che si dividono la posta in palio. Nel girone B invece successo pesante per la Ternana, che si è imposta 3-1 sul campo della Pianese agganciando così il Pescara in testa alla classifica. In vantaggio già con Cianci dopo due minuti, gli umbri hanno raddoppiato prima della mezz’ora con Cicerelli, che poi ha chiuso i conti nel finale di partita dopo che Mastropietro aveva riacceso le speranze dei padroni di casa.

In alta classifica sorride anche la Torres, sempre più in piena zona playoff grazie al 2-1 in casa del Carpi. Guiebre e Zecca segnano nell’arco di due minuti le reti che indirizzano il match in favore dei sardi, con la rete di Saporetti nel recupero del primo tempo che però non basta agli emiliani. Irrompe sempre più in zona playoff anche il Rimini, che batte con un roboante 5-1 il Pontedera. Romagnoli in vantaggio con Parigi dopo pochi minuti, ma a fare la differenza è l’uno-due in chiusura di primo tempo firmato da Garetto e Falbo nell’arco di tre minuti. Pretato accorcia nel secondo tempo, ma Cioffi e ancora Garetto chiudono la porta in faccia a qualsiasi tentativo di rimonta toscana.

Nell’unica partita del girone C arriva invece la goleada del Potenza, che al “Viviani” travolge 5-1 il Latina lanciandosi sempre più in piena zona playoff. Partita sbloccata dopo 5′ grazie al rigore di bomber Caturano, ma poi gli ospiti sono riusciti a rimanere in partita e a trovare il pareggio con Riccardi dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. Sembra l’inizio di un’altra partita, ma improvvisamente il Latina crolla subendo quattro gol in dieci minuti: da applausi la punizione a giro di Rosafio, che firma la doppietta due minuti dopo con la retroguardia laziale completamente in bambola. Poi ci pensano l’eurogol di Rillo e la doppietta di Caturano a chiudere i conti.