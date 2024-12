“Ronaldo non verrà. In primis perché ho già tre attaccanti e non me ne serve un altro. Cristiano è Cristiano, ma sono soddisfatto di chi c’è già qui. E poi lui ha i soldi dell’Arabia Saudita e l’obiettivo dei mille gol in carriera, cosa potrebbe motivarlo a venire in Turchia al di là della bellezza di Istanbul?”. Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita del Fenerbahce, commentando le voci circa un possibile trasferimento a gennaio di Cristiano Ronaldo in Turchia, nonostante il suo contratto con l’Al Nassr.