“Non avrebbe senso vivere questo momento di privilegio con nervosismo, dovremo restare calmi e concentrati“. Così Andrea Stella, team principal della McLaren, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. “Questa ultima gara è un evento importante per il risultato prestigioso che noi e Ferrari ci stiamo giocando. Siamo rimasti calmi e pieni di energie nel continuare un lavoro fatto bene, divertendoci. Sarebbe un peccato diventare troppo nervosi avendo il privilegio di potersi giocare questo titolo. Ho visto un team estremamente maturo, in un percorso di crescita rapido, in cui abbiamo dovuto imparare tante cose, non solo in fabbrica, ma anche in pista nell’abitudine a vincere. Sono molto orgoglioso del team e l’ho comunicato a tutti nel briefing del giovedì”.

“Sono impressionato – aggiunge – della maturità che vedo e questo va indipendentemente da come finirà la gara di domani. Ci saranno tante variabili che non puoi aspettarti, bisogna rimanere concentrati cercando di anticipare eventuali problemi. Non sarà necessariamente una gara a due soste, come ci aspettiamo per Leclerc, del quale non ci fidiamo assolutamente nonostante parta dall’ultima posizione (ride ndr.)”“Ci vorrà uno stato emotivo e mentale importante, dovremo essere coordinati e consapevoli che domani possa essere una giornata per la McLaren, un team che deve essere visto come più grande rispetto ad ognuno di noi. Verstappen? È uno dei piloti più forti della storia – spiega il team principal -, che ha dimostrato grandissima continuità quando aveva la macchina più forte, ma anche quando sono subentrate delle difficoltà. Abbiamo grande ammirazione e rispetto per lui, speriamo solo che il prossimo anno la sfida che gli faremo possa avere una conclusione diversa e migliore per noi“, conclude.