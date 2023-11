Serie C 2023/24: vittoria per Lumezzane, Virtus Verona, e Vicenza, sconfitte Pro Patria, Trento e Arzignano

Terminata questa giornata, venerdì 3 novembre, di match validi per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Classifica che si rivolta nuovamente dopo le quattro partite di anticipo giocate questa sera.

Tutte le squadre questa sera si sono affrontate in contemporanea, alle ore 20:45.

Aurora Pro Patria-Lumezzane termina con il risultato di 0-2. Nel primo tempo la doppietta di Cristian Spini chiude i giochi e permette alla Lumezzane di guadagnare 3 punti e portarsi momentaneamente al 14esimo posto a quota 13 punti. Aurora Pro Patria che rimane invece in zona play out con 12 punti.

Virtus Verona-Trento termina con il punteggio di 4-0. Partecipano alla goleada veneta Demirovic, Ceter, Casarotto e Gomez. Con la vittoria la Virtus Verona aggancia la Triestina al 2° posto a quota 23 punti, mentre il Trento rimane 11esimo con 16 punti.

Pro Sesto-Renate chiude con il risultato di 1-1. Sorrentino porta gli ospiti in vantaggio al 12′, sul recupero del primo tempo la pareggia su rigore Bruschi. Nella ripresa, al 54′, Mondonico viene espulso per somma di ammonizioni. Il Renate si ferma e mantiene il sesto posto a quota 18 punti, la Pro Sesto invece rimane ingabbiata in zona play-out con 11 punti.

Arzignano-Vicenza chiude con uno 0-1. Sul finale la decide Filippo De Col con un colpo di testa, al 92′. Il Lanerosse si porta così al 6° posto a quota 19 punti, con l’Arzignano che rimane a 16 all’undicesimo posto.