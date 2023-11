Ligue 1 2023/24: tutto facile per il Psg, Montpellier battuto 3-0 e primo posto

Nell’anticipo del venerdì di Ligue 1 arriva una netta vittoria per il Psg, che al Parco dei Principi battono comodamente il Montpellier per 3-0. Ad aprire le marcature al 10′ è Kang-in Lee, che mette subito la gara in discesa per gli uomini di Luis Enrique. Il raddoppio arriva nella ripresa al 58′ grazie al classe 2006 Zaire-Emery, al secondo gol consecutivo in campionato. 8 minuti più tardi arriva il tris con Vitinha, che firma il definitivo 3-0. I parigini raggiungono così momentaneamente la vetta della classifica con 24 punti, mentre rimane fermo a quota 11 il Montpellier, pericolosamente vicino alla zona playout.