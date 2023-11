Liga 2023/24: cade l’Atletico Madrid, il Las Palmas vince 2-1 a sorpresa

Sorpresa nell’anticipo della dodicesima giornata di Liga. L’Atletico Madrid infatti cade 2-1 sul campo del Las Palmas e interrompe la striscia di sei vittorie consecutive in campionato. Succede tutto nella ripresa: la formazione isolana passa in vantaggio al 51′ grazie alla rete di Kirian Rodriguez e raddoppia al 75′ con Benito Ramirez. Nel finale accorcia le distanze Morata al minuto 83, ma il forcing dei ragazzi di Simeone non cambia il risultato. Successo preziosissimo del Las Palmas, che sale così a quota 17 punti in classifica con vista sull’Europa. Stop inatteso invece per i colchoneros, che domani potrebbero vedersi superati in classifica al terzo posto dal Barcellona.