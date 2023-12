Serie C 2023/24: un Pescara travolgente vince 5-0 a Pontedera nel recupero del quattordicesimo turno

Rotonda vittoria del Pescara, che nel recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, si impone in casa del Pontedera addirittura per 5-0. Prima frazione travolgente della squadra di Zeman, che sblocca la gara al 16′ grazie al gol di Cupponi, che trova la zampata vincente sul secondo palo su un cross di Merola. Al 37′ è proprio Merola a firmare il 2-0, che su una palla perfetta di Cangiano anticipa l’estremo difensore avversario e deposita in rete a porta vuota. Prima dell’intervallo arriva anche il tris del delfino grazie all’ex Milani, che da due passi ribadisce in rete un facile tap-in e fa 3-0.

Nel secondo tempo arriva subito il poker degli adriatici ancora con Merola, che 55′ trova un mancino vincente dal limite dell’area e fa doppietta. La formazione ospite però non si ferma e continua a giocare, tanto che al 67′ il neo entrato Tommasini trova il gol del definitivo 5-0 con un preciso diagonale da posizione defilata. Il Pescara si porta così in quinta posizione a quota 27 punti, mentre rimane fermo a 23 in ottava piazza il Pontedera.