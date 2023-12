Basket, BCL 2023/24: troppo AEK per Sassari. In Grecia termina 110-79

Sassari non ha battuto un colpo in quel della Grecia, dove l’AEK Atene ha fatto la voce grossa contro la squadra sarda. Dopo il successo di Milano, Sassari si è dovuta battere per poi crollare contro la squadra greca, che ha dimostrato, oggettivamente una differenza di valori lampante.

Il quintetto di coach Bucchi, in un match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League, si arrende sul parquet dell’Aek Atene, dominato per 110-79 dai rivali greci, leader del girone. Prestazione super da parte di Kuzminskas, top-scorer della serata assieme a Tyree, che termina a referto con lo stesso bottino del lituano. Una gara, comunque, in generale in cui Sassari non è riuscito a far vedere le stesse qualità che aveva dimostrato battendo Milano nel weekend scorso. Una sconfitta che pesa per i sardi che non si distolgono dunque dall’ultimo posto nel raggruppamento.