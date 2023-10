LIVE – Rimini-Lucchese 2-0, Serie C 2023/24 [DIRETTA]

La diretta live di Rimini-Lucchese, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Il Rimini insegue un sussulto per togliersi dall’ultimo posto in classifica del Girone B della Lega Pro. Difronte troverà una Lucchese, reduce dallo stop contro il Pescara, ma che ha voglia di ribadire le ambizioni playoff nutrite in questo inizio di campionato. Si parte dalle 18.30.

Rimini-Lucchese 2-0 (7′ Lombardi, 77′ Morra)

FINE PARTITA

90′- Sei minuti di recupero

86′- Triplo cambio per i romagnoli: dentro Selvini, Iacoponi e Cernigoi per Capanni, Lamesta e Morra

83′- Colombi straordinario salva il risultato. Il portiere si supera sul colpo di testa da pochi passi di Fedato

79′- Cambio per il Rimini: esce Megelaitis ed entra Rosini

77′- GOL RIMINI! Dal dischetto batte Morra, che apre il piatto e spiazza Chiorra

75′- Rigore per il Rimini! Benassai sbraccia ai danni di Langella: per l’arbitro è espulsione per doppia ammonizione e rigore per la squadra di casa

64′- Capanni parte da sinistra, si accentra e calcia. Pallone che si spegne a fondo campo

57′- Cambio anche per la Lucchese: fuori Merletti e dentro Djibril

57′- Cangianiello ha spazio per calciare dal vertice dell’area, pallone fuori

53′- Cambio tra le fila del Rimini: Lombardi lascia il posto a Leoncini

46′- Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

47′- Palo di Morra che sfiora il raddoppio con un cross sul secondo palo

45′- Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro

41′- Gucher in area di rigore prova il cross pericoloso, interrompe l’azione Colombi

39′- Primo cambio nella Lucchese: esce Visconti che lascia spazio a Perotta

26′- Morra riceve in profondità e apre per Lamesta che tenta la soluzione a giro. Il pallone scheggia la parte alta della traversa

7′- GOL RIMINI! Tap-in in porta di Lombardi dopo la respinta del portiere su Lamesta

4′- Morra viene servito lateralmente in area, riesce ad arrivare davanti al portiere ma spreca

1′- Fischio d’inizio dell’arbitro Gabriele Sacchi di Macerata

18.25- Ecco le formazioni ufficiali:

Rimini (4-3-3): Colombi; Pietrangeli, Gigli, Lepri, Acampa; Lombardi, Langella, Megelaitis; Iacoponi, Morra, Lamesta. All. Emanuele Troise

Lucchese (4-3-3): Chiorra; Alagna, Benassai, Merletti, Visconti; Cangianiello, Gucher; Tumbarello; Guadagni, Romero, Fedato. All. Giorgio Gorgone

18.20- Tutto pronto per Rimini-Lucchese, match valido per la decima giornata di Serie C