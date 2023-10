Euro17, Lettonia: “Rifiuteremo di giocare contro la Russia, nonostante le sanzioni”

La Federazione calcistica lettone (Fcl) ha dichiarato che la sua rappresentanza nazionale rifiuterà di incontrare i coetanei russi sul terreno di gioco, anche se ciò dovesse portare a sanzioni e compromettesse la possibilità di ospitare in Lettonia l’Europeo under-17 del 2027. Il Presidente della Fcl, Vadim Lyashenko ha dichiarato: “Continuiamo a ripetere che lo sport non è politica, ma capiamo tutti cosa stia accadendo ora nel mondo e dobbiamo reagire di conseguenza. Non possiamo permettere che uno stato aggressore partecipi a competizioni sportive e cerchi di far passare, per loro tramite, le proprie idee. Siamo e rimaniamo coerentemente al fianco dei nostri amici ucraini“.