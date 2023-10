Futsal, Qualificazioni Mondiali: gli Azzurri pareggiano 3-3 contro la Repubblica Ceca

La Nazionale di Futsal pareggia contro la Repubblica Ceca nella quarta giornata dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali. Il 3-3 di Plzen porta un punto alla formazione Azzurra che sale a 7 punti in classifica, tre lunghezze dietro la Spagna che, nell’altra sfida del girone, si è imposto sulla Slovenia per 4-0. La doppietta di Marcelinho e il gol di Motta, fissano l’Italia ancora saldamente al secondo posto con tre i punti di vantaggio sugli sloveni, prossimi avversari, il 15 dicembre. Cinque giorno dopo invece, si chiuderà il girone, in casa, contro la Spagna.