Serie C 2023/2024: vincono Giana Erminio e Torres. Pari tra Spal e Arezzo

Tre gli anticipi che hanno aperto questo ventottesimo turno del campionato di Serie C 2023/2024. Nel Girone A la Giana Erminio in rimonta risponde alla rete di Taugourdeau su rigore con una doppietta di Fall che permette ai padroni di casa di imporsi 2-1 e riagganciare la zona play-off. Nel Girone C continua il buon momento della Torres, che passa 2-1 in trasferta contro il Pontedera per mezzo delle reti di Scotto e Zambataro; a nulla, se non ad accorciare le distanze, serve il gol nel finale di Ganz. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Spal e Arezzo, con la formazione di casa che non riesce a sfruttare più di 40 minuti in superiorità numerica in seguito all’espulsione di Masetti per doppia ammonizione.

