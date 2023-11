Serie B 2023/2024: il Lecco domina in casa e vince contro il Parma per 3-1

Nel pomeriggio del 12 novembre vanno in scena quattro partite valide per la tredicesima giornata di Serie B. Vittoria per la Cremonese, Cittadella e Lecco, mentre si devono accontentare del pareggio Ternana e Spezia.

Ternana pareggia 2-2 con lo Spezia in trasferta. Gli ospiti si portano in vantaggio al 32′ con Casasola e poi lo Spezia trova il pareggio con Bertola solo pochi minuti dopo, al 36′. Nel secondo tempo, la rete firmata da Diakité al 67′ riporta avanti la Ternana. Negli ultimi minuti di gioco però, i padroni di casa conquistano il pareggio con l’autogol di Capuano che arriva al minuto 91. In contemporanea va in scena la gara tra Brescia e Cremonese, conquistata dalla squadra di Cremona per 0-3. Il primo gol della partita arriva al 17′ per mano di Ravanelli, mentre Coda raddoppia al 32′. Nella seconda metà di gioco è poi Okereke a mettere il risultato in cassaforte con la rete del 3-0. A Palermo, il Cittadella ha la meglio sui padroni di casa per 0-1. La rete della vittoria arriva negli ultimi secondi disponibili, con Pandolfi che manda la porta tra i pali al 97′ dopo una partita spesa in parità. Infine, il Lecco batte il Parma per 3-2 in una partita conclusasi dopo dodici minuti di recupero. La gara si è aperta con il rigore di Benedyczak al 12′, che ha portato avanti il Parma. Il Lecco ha poi pareggiato al 23′ con Novakovich. Al minuto 31, gli ospiti sono rimasti in dieci dopo l’espulsione di Hernani. Buso al 42′ ha conquistato il vantaggio del Lecco e Lepore al 57′ ha pensato a segnare il 3-1. Al minuto 70 Charpentier ha fatto terminare la partita sul 3-2.