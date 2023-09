Serie C 2023/2024, Taranto-Cerignola slitta di 24 ore: si giocherà lunedì 2 ottobre

Slitta di 24 ore la gara tra Taranto e Audace Cerignola, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C 2023/2024 inizialmente prevista domenica 1 ottobre. La partita andrà in scena presso lo Stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in assenza di spettatori, nella giornata di lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 15.00. Di conseguenza viene posticipata anche anche Picerno-Taranto, gara del primo turno di Coppa Italia di Serie C, che verrà disputata giovedì 5 ottobre alle ore 16.15 allo Stadio Comunale “Donato Curcio” di Picerno.