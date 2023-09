Chelsea, Pochettino assicura: “Siamo già al lavoro per il mercato di gennaio”

Mauricio Pochettino, tecnico del Chelsea, ha toccato diversi temi in conferenza stampa, tra cui il calciomercato: “Siamo già al lavoro per la prossima finestra di gennaio. Allo stesso tempo stiamo anche lavorando per recuperare i nostri giocatori, a partire da Nkunku, che sicuramente ci darà molta più solidità oltre che gol segnati“. Chissà che nel taccuino dei Blues non possa esserci anche il nome di Victor Osimhen, il cui rapporto con il Napoli non si può dire che sia ai massimi storici. Pochettino però non ha fatto nomi, anche se il Chelsea sembra essere uno dei pochi club (insieme a quelli arabi) disposto a staccare un lauto assegno per assicurarsi le prestazioni del forte attaccante nigeriano.