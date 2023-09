De Siervo: “Commissario stadi figura giusta per superare vincoli di un sistema medievale”

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds, Luigi De Siervo, amministratore delegato della serie A, ha commentato la proposta del ministro Abodi di affidarsi a un commissario stadi in vista di Euro2032: “Credo che Abodi abbia colto nel segno, affidandosi alla figura giusta, visto il problema della burocrazia. Si tratta di un punto di svolta che può cambiare anche il dossier degli stadi che andremo a presentare nella candidatura congiunta con la Turchia. Non si tratta di soldi o progetti, bensì è necessario un commissario che dia una mano a superare i vincoli di un sistema medievale che ha bloccato sia gli stadi che l’edilizia scolastica. Ci auguriamo che tramite quest’idea si riescano a trovare delle convergenze“.

De Siervo ha poi rimarcato: “La questione stadi non si può più procrastinare. Servono impianti per crescere come struttura, e il calcio inglese lo insegna. Tutte le squadre italiane sognano di ristrutturare uno stadio o di costruirne uno nuovo. La distanza con Inghilterra o Germania sta proprio negli stadi e la differenza si nota. Basti pensare che i ricavi all’estero sono nettamente più importanti proprio per la presenza di strutture ricettive. Riammodernare gli stadi è un’esigenza primaria di tutto il mondo sportivo italiano“.