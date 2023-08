Serie C 2023/2024, prima giornata gironi A, B e C: programma, date, orari

La Lega Pro ha definito il calendario della Serie C 2023/2024. Il campionato prevede il via il 3 settembre prossimo, dopo i verdetti del Consiglio di Stato che il 29 agosto esaminerà i vari ricorsi in atto. Le squadre sono suddivise in tre gironi (A, B e C) da venti squadre, secondo un criterio territoriale, ma nel girone C compare ancora una X, casella che verrà riempita solo a fine mese. “Per la gara della prima giornata di campionato disputata dalla squadra ad oggi indicata nel raggruppamento di girone come società X, verrà concesso su richiesta del club, il rinvio della stessa”, precisa la Lega nella definizione dei gironi.

Gli orari delle partite saranno comunicati in un secondo momento.

Domenica 3 settembre 2023 (orari da ufficializzare)

GIRONE A

ALESSANDRIA- NOVARA

ATALANTA U23- VIRTUS VERONA

FIORENZUOLA- RENATE

L.R. VICENZA- ALBINOLEFFE

LEGNAGO SALUS – ARZIGNANO V.

MANTOVA- PADOVA

PERGOLETTESE – PRO SESTO

PRO PATRIA- GIANA ERMINIO

PRO VERCELLI – LUMEZZANE

TRIESTINA- TRENTO

GIRONE B

CARRARESE – FERMANA

GUBBIO – PINETO

LUCCHESE – PERUGIA

OLBIA – CESENA

PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN

PONTEDERA – SESTRI LEVANTE

RECANATESE – TORRES

RIMINI – AREZZO

SPAL – VIS PESARO

VIRTUS ENTELLA – ANCONA

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – ACR MESSINA

AVELLINO – LATINA

CATANIA – CROTONE

GIUGLIANO – SORRENTO

MONTEROSI TUSCIA – JUVE STABIA

POTENZA – BRINDISI

TARANTO – FOGGIA

TURRIS – BENEVENTO

VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO

X – MONOPOLI