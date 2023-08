Serie C 2023/2024, il calendario

Ufficiale il calendario di Serie C 2023/2024 per quel che riguarda i gironi A, B e C. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deliberato le date relative alle diverse competizioni. Il campionato di serie C avrà inizio il 3 settembre con sosta prevista il 31 dicembre. Questi i turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre 2023; mercoledì 25 ottobre 2023; mercoledì 14 febbraio 2024; mercoledì 06 marzo 2024. Il turno delle festività natalizie è previsto per sabato 23 dicembre 2023. Il campionato si chiuderà domenica 28 aprile 2024. Playoff al via domenica 5 maggio 2024, per i playout gara di andata sabato 11 maggio 2024 e ritorno sabato 18 maggio 2024.

