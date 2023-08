Milan, Okafor si presenta: “Felice di essere qui. Mi ha voluto Pioli”

Il Milan ha presentato Noah Okafor, arrivato nelle scorse settimane dal Salisburgo. L’attaccante ha chiarito in conferenza stampa quali sono state le ragioni ad abbracciare la causa rossonera. Queste le sue parole.

Sulla scelta Milan: “Quando mi hanno presentato le varie opzioni, ho immediatamente deciso di venire qui per la sua incredibile e affascinante storia. L’anno scorso ho affrontato due volte i rossoneri e sono rimasto in contatto con la squadra. Sono felicissimo di essere in questo club meraviglioso. Ho parlato diverse volte con Pioli, al quale sono piaciuto. Quando un mister ti vuole è importante… E quindi eccomi qua. Mi piace la filosofia di questo club. Io sono uno che vuole sempre vincere. Il Milan è una squadra fortissima. Ringrazio i tifosi e non vedo l’ora di incontrarli a San Siro. Celebreremo insieme il mio primo gol, forza Milan“.

Sui nuovi compagni: “Mi ha sorpreso Giroud, ma anche Leao col quale ho un grande rapporto e con il quale parliamo moltissimo. C’è da dire comunque che qui sono tutti molto forti. Ho incontrato la squadra a Los Angeles e mi hanno dato un grande benvenuto. Chukwueze? Lo conoscevo già e abbiamo parlato molte volte, conosceva anche mio padre. Non vedo l’ora di entrare attivamente a far parte della squadra. Ho avuto un infortunio al metatarso, ma ho recuperato e penso che sia andata bene la seduta. Ho parlato con Pioli della posizione in cui potrei giocare in un tridente, vedremo nei prossimi giorni qual è il ruolo che mi si addice maggiormente“.