Serie C 2023/2024: Perugia e Pescara pareggiano 1-1 al Curi

Perugia e Pescara pareggiano 1-1 nel big match valido per la seconda giornata del Girone B di Serie C 2023/2024. Partita scoppiettante al Curi con i padroni di casa molto attivi in avvio ma poco cinici sotto porta. Il match si stappa al 62′ con il gol di Aloi su errore in disimpegno della retroguardia della squadra di Baldini. Il Perugia si riversa in attacco e trova all’85’ il pareggio con una gemma su punizione di Cancellieri che salva gli umbri dalla prima sconfitta stagionale. Pescara che sale a 4 punti dando continuità al successo sulla Juventus U23. Secondo pareggio per il Perugia che è a 2 punti. Nella prossima giornata la squadra di Zeman ospiterà l’Arezzo, mentre i ragazzi di Baldini giocheranno in trasferta con la Spal.

Perugia in campo un 4-3-3 con Adamonis tra i pali, linea a 4 con Mezzoni, Angella, Vulikil, Cancellieri, centrocampo a tre con Ianoni, Bartolomei e Acella e tridente leggero con Ricci, Matos e Lisi. Pescara a specchio con Plizzari in porta, difesa con Pierno, Brosco, Mesik e Milani, centrocampo Aloi, Squizzato, Dagasso e davanti Merola e Accornero accanto a Cuppone.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

LA CRONACA

Primo tempo a ritmi alti. Meglio il Perugia con Iannoni che al 5′ sfiora su sviluppi di calcio d’angolo a pochi passi dalla porta del Pescara. Dopo un’interruzione per fumogeni primo squillo degli ospiti con un destro di contro balzo di Cupponi respinto senza problemi da Adamonis. L’occasione più grande arriva al 35′ con Bartolomei che colpisce il palo su punizione complica anche un tocco di Plizzari. In apertura di secondo tempo Cupponi si divora l’1-0 in contropiede tirando alto davanti a Adamonis. Pochi minuti dopo Vasquez, entrato a fine prima frazione per Ricci, sfiora il gol del vantaggio dopo un bello scambio con Lisi, ma trova una grande risposta di Plizzari che devia in calcio d’angolo. La partita si sblocca al 62′, Aloi sfrutta un disimpegno sbagliato della retroguardia del Perugia per portare avanti il Pescara. I padroni di casa si sbilanciano ma il Pescara non sfrutta le difficoltà avversarie con Cuppone che sciupa un’altra occasione in area del Perugia. La squadra di Baldini riesce a trovare il pareggio all’85’ con una punizione perfetta di Cancellieri che si insacca all’incrocio dei pali. Niente da fare neanche per un Plizzari perfetto, che ha solo sfiorato il pallone prima che entrasse in porta.