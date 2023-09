Serie C 2023/2024, Girone C: la Turris espugna Crotone e vola a punteggio pieno. Bene anche il Latina

Parte la seconda giornata del Gruppo C di Serie C 2023/2024 e sono due le squadre a punteggio pieno. Il Latina con una rete di Fabrizi al 86° riesce a piegare la resistenza del Potenza dopo che il primo tempo si era concluso sull’1-1 con le reti di Del Sole e Di Grazia. Secondo successo anche per la Turris, che espugna per 3-2 Crotone.

La squadra di Zauli parte bene e in generale gioca un buon primo tempo, ma è davvero poco cinica quando si presenta nei pressi della porta difesa da Pagno. Tutto il contrario di una Turris che sfrutta al meglio le sue chances. Al 21′ apre le marcature Cumi e dieci minuti più tardi una splendida incornata di Maniero consegna il raddoppio agli ospiti. Lo spettacolo continua anche al ritorno in campo. Passano pochi secondi dal fischio dell’arbitro e Tumminello si gira in area e accorcia le distanze. Ma la reazione è immediata della Turris: ancora un colpo di testa di Maniero rimette due gol di distanza tra le squadre. Il Crotone continua ad attaccare e all’81° trova il 2-3 con una zampata di Vuthaj ma nonostante l’assedio finale non riesce a trovare il pari.

Finisce 2-2, con quattro reti tutte nel primo tempo, la partita tra Monopoli e Monterosi Tuscia. I padroni di casa vanno avanti di due reti con Starita e Borello, ma una doppietta di Costantino regala il primo punto a entrambe le compagini.