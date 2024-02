Serie C 2023/2024: Perugia bloccato dal Rimini, Vicenza di misura sulla Pergolettese

Si sono appena conclusi i match validi per la 24ª giornata del Girone A e del Girone B di Serie C 2023/2024. L’unica partita del Girone C finisce 0-0. Il Perugia si ferma dopo quattro vittorie consecutive e non va oltre lo 0-0 in casa contro il Rimini. Punto preziosissimo per il Rimini, che resta agganciato al treno delle squadre in lotta per un piazzamento nei playoff. Gli umbri restano al terzo posto con 43 punti e 3 lunghezze di vantaggio sul Gubbio. I marchigiani salgono a 29 punti in 12ª posizione a pari merito con Arezzo, 11° e Pineto, 10°. Nel Girone A il Vicenza passa in casa della Pergolettese. Il gol di Cuomo e l’autorete di Piccinini propiziano il 2-0 finale e il ritorno alla vittoria dei biancorossi dopo un pareggio e una sconfitta. Vicenza che torna al quarto posto scavalcando Atalanta, due partite in meno, e Pro Vercelli, una partita in meno. Vittoria pesantissima per il Novara, che vince in trasferta contro lo Giana Erminio. Decisivo il gol di Urso al 32′ che lancia i piemontesi al 17° posto con 22 punti a 5 lunghezze dalla virtuale salvezza.