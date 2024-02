Calcio femminile, Serie A 2023/2024: Inter ko contro il Como, pareggio tra Milan e Fiorentina

Oggi si sono giocate tre partite della 15ª giornata di Serie A femminile 2023/2024. L’Inter va ko in casa contro il Como per 3-2. Le nerazzurre passano in vantaggio al 27′ con Magull su rigore ma arriva pronta la risposta del Como con Kajan al 31′. La stessa Kajan trova la doppietta personale al 47′. Soli due minuti dopo Cambiaghi rimette tutto in equilibrio. Al 71′ Karlenas segna il gol vittoria per la squadra di Bruzzano, che sale al sesto posto in classifica a 18 punti. Battuta d’arresto per l’Inter, che scivola a -10 dal terzo posto rimanendo ferma a 23 punti. Terzo posto occupato dalla Fiorentina, che ha pareggiato 2-2 in casa del Milan. Rossonere avanti al 15′ con Dubcova. Risposta degli ospiti che non si fa tardare e arriva al 21′ con Janogy. Primo tempo che si chiude con il 2-1 di Staskova al 40′. La rete del 2-2 finale è di Agard. Buon punto per il Milan, che resta appaiato alla Sampdoria al settimo posto a 15 punti. Il Sassuolo si avvicina all’Inter e batte 2-0 il Napoli. Succede tutto nel secondo tempo all’Enzo Ricci con le neroverdi che vanno avanti sfruttando l’autogol di Di Bari. Chiude i conti il gol di Pleidrup al 79′. Da segnalare due rigori sbagliati sempre del Sassuolo, uno da Sabatino al 64′ e uno da Clelland all’83’. La compagine di Piovani sale a 20 punti a -3 dall’Inter. Napoli sempre a 3 punti e 0 vittorie in 15 giornate.