Milan, Pioli: “Siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juventus”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta la vittoria contro il Frosinone per 3-2: “Non abbiamo concesso molto, ma siamo andati sotto. La reazione caratteriale e la voglia di mettere sul campo una prestazione degna ci hanno permesso di vincere. Jovic è un giocatore decisivo. Non ha tanto minutaggio, ma lo sfrutta al meglio. Credo tantissimo nelle sue qualità, lo sprono ogni giorno. In questo 2024 siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juventus che stanno andando fortissimo. Giroud ci dà tanto, in tutto e per tutto. Stasera abbiamo sfruttato bene gli uno contro uno sugli esterni. Bisognava riempire di più l’area e con i due attaccanti nel finale ci siamo riusciti. Sul secondo gol preso non siamo stati attenti fino alla fine. Ci sono tante cose in cui possiamo fare meglio, soprattutto in fase di non possesso. Ora pensiamo all’ultima settimana piena di allenamento per preparare la sfida con il Napoli. Mancherà Reijnders per squalifica, ma abbiamo alternative. Bennacer non è al top ma è in buone condizioni. Le voci sulla mia panchina? Sono concentrato sul presente, ho sempre cercato di dare qualcosa alla squadra. Per il futuro si vedrà“.