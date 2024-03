Serie C 2023/2024: pazzo derby campano, il Giugliano batte l’Avellino

Pazzo derby campano tra Giugliano e Avellino e alla fine vincono i padroni di casa per 3-2 nella trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C i lupi irpini di Pazienza si fanno rimontare due volte e alla fine addirittura perdono questa partita. Per i padroni di casa di Bertotto tre punti d’oro, visto che si può così rinforzare il piazzamento playoff, brutto scivolone per i biancoverdi ospiti, che continuano a faticare sul fronte della continuità e restano al terzo posto della classifica, non sfruttando però il ko del Benevento secondo.

Succede tutto e il contrario di tutto allo stadio De Cristofaro. Nel primo tempo vantaggio ospite grazie al gol di Patierno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi però nel finale di frazione arriva il calcio di rigore fischiato dall’arbitro Galipò per il fallo in area di rigore, seppur di pochissimo. Il punto del contatto non convince gli irpini che protestano in modo veemente: intanto dal dischetto segna Salvemini, mentre per il troppo nervosismo Sgarbi viene espulso per ingiurie nei confronti del fischietto di oggi. Gli ospiti rimangono così in dieci, ma a inizio secondo tempo riescono a riportarsi in vantaggio grazie a Liotti che a tu per tu col portiere dopo una bella imbucata di Patierno non sbaglia d’esterno. Ma è una partita fatta di continui ribaltoni: un minuto dopo, al 61′, arriva il pareggio di Cargnelutti dagli sviluppi di un calcio d’angolo, nella stessa azione però c’è anche l’espulsione ai danni di Baldé e si ripristina anche la parità numerica. Ma al 65′ Galipò fischia il secondo calcio di rigore di giornata, netto per un fallo di mano, al Giugliano: Salvemini non sbaglia di nuovo ed è 3-2 con il primo vantaggio dei gialloblù di casa, che resiste fino al 96′.