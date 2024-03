Italia: bagno di folla per gli azzurri a New York

Bagno di folla per gli l’Italia a New York. La nazionale italiana ha fatto visita all’adidas Store sulla 5th Avenue per incontrare i tantissimi tifosi accorsi per strappare un autografo e farsi immortalare con un selfie insieme ai calciatori. La visita è durata circa trenta minuti. Oggi pomeriggio allenamento al Red Bull Training Centre, poi la conferenza stampa del ct Luciano Spalletti con Jorginho. Domani alle 21.00 ora italiana la seconda gara della spedizione americana, con l’Ecuador. Per quanto riguarda i dubbi di formazione, risentimento muscolare per Lorenzo Lucca, che non sarà della partita.