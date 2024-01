Serie C 2023/2024: il Padova risponde al Mantova, Novara ko 3-0

Il Padova domina il Novara in trasferta nel match valido per la 23ª giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Successo per 3-0 per i biancorossi, che impongono il loro ritmo sin dall’inizio sfiorando il vantaggio dopo 15 secondi con Bortolussi. Match archiviato nel primo tempo con le reti di Liguori all’11’ e di Delli Carri al 27′. Al 74′ Bianchi chiude i conti per il 3-0 finale. Padova che conferma il secondo posto e sale a 50 punti a -7 dal Mantova. Triestina che insegue a 46 punti. Novara che resta nei bassifondi della classifica al 17° posto con 19 punti, ma con 8 lunghezze da recuperare alla Pergolettese virtualmente salva.

LA PARTITA

3-5-2 per il Novara con Bonaccorsi, Lencini e Lorenzini davanti a Minelli. Kerrigan, Di Munno, Ranieri, Schiro e Urso a centrocampo. Tandem d’attacco Corti-Vilhjalmsson. 3-5-2 anche per il Padova con Donnarumma in porta, Belli, Faedo e Delli Carri in difesa. Linea a 5 con Capelli, Radrezza, Fusi, Varas e Villa. In avanti Liguori accanto a Bortolussi.

Padova che parte forte e sfiora il vantaggio dopo 15 secondi con Bortolussi che sbaglia di testa a porta praticamente vuota. Novara in affanno e 0-1 che arriva all’11’ con una rovesciata splendida di Liguori, che si coordina alla perfezione in area battendo un incolpevole Minelli. Novara inesistente in fase offensiva e ospiti che trovano la rete del raddoppio al 27′. Punizione insidiosa di Radrezza, spizzata di Faedo e Delli Carri insacca a porta vuota in scivolata. Nel finale di tempo timida reazione dei padroni di casa, che non riescono ad accorciare le distanze al 45′. Ritmi decisamente calati nel secondo tempo. Il Padova cerca e trova il tris al 74′ con il neo entrato Bianchi. Novara che va vicino al gol della bandiera con la traversa di Scappini al 79′.