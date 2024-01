Tragedia alla Marcialonga, 70enne muore per infarto: inutili i soccorsi

di Mattia Zucchiatti 39

Tragedia alla Marcialonga, la celebre gara di sci di fondo. Sul tracciato di 70 km, tra Moena e Cavalese, è morto un fondista della Repubblica Ceca, classe 1953. Nei pressi di Canazei l’uomo è stato colpito da un infarto e i concorrenti che lo seguivano sono intervenuti con il primo soccorso, in attesa della Croce Rossa. Presente anche l’eliambulanza che sostava a Cavalese per eventuali emergenze. Ma ogni sforzo è risultato inutile. Con il 70enne era in gara anche il figlio. Il presidente di Marcialonga Angelo Corradini e tutto il comitato sono addolorati e confermano che è stato fatto tutto il possibile per soccorrere il concorrente e si stringono attorno ai famigliari.