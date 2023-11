Serie C 2023/2024, Monopoli a sorpresa: 3-0 al Benevento

Il Monopoli travolge a sorpresa il Benevento 3-0 nel match della quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024 e chiude la striscia d’imbattibilità in campionato dei sanniti che durava da dodici gare. La formazione biancoverde sale a quota 18 punti e fa il carico di autostima grazie ad una prestazione solida, ordinata e impreziosita dal cinismo sotto porta dei suoi interpreti. Al 5′ il primo gol. Borello apre la sua serata magica liberando col tacco al tiro Iaccarino che col destro trafigge Paleari. Il Benevento si accende solo alla mezz’ora di gioco. Al 29′ Capellini prende la traversa di testa e sugli sviluppi della stessa azione è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Cristallo sul tap in di Pastina. Come nel primo tempo, anche in avvio di ripresa è il Monopoli a partire forte. Ma stavolta va oltre e trova due gol. Al 48′ Borello incanta ancora: è lui a servire un assist perfetto in area per la spaccata in rete di Starita. Al 56′ il tris. Su cross di Viteritti, Spalluto controlla e scarica per il tiro vincente del solito Starita. L’ultima occasione, nel recupero, è di Spalluto che da posizione defilata trova solo l’esterno della rete.