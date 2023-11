Serie C 2023/2024: il Foggia torna alla vittoria, 2-0 al Messina allo Zaccheria

Il Foggia torna alla vittoria nella quattordicesima giornata di Serie C 2023/2024 battendo il Messina allo stadio Zaccheria e mette fine e una striscia negativa fatta di cinque partite senza successi. Di Peralta su rigore nel primo tempo e Salines nella ripresa i gol che stendono i peloritani, giunti così alla quarta sconfitta di fila e in una posizione di classifica del girone C a questo punto sempre più pericolante.

Al Pino Zaccheria si affrontano due squadre a digiuno di vittorie ormai da troppo tempo, anche se in posizioni di classifica diverse e con obiettivi stagionali differenti. Sono i peloritani a sfiorare il vantaggio in apertura col contropiede sprecato però da Firenze, quindi i pugliesi cominciano a prendere le misure e Di Noia calcia fuori al 13′. C’è anche un gol annullato al Foggia, il Messina risponde con il tiro sballato di Ortisi e al 35′ c’è l’episodio che muta il copione: Manetta commette fallo da rigore e l’arbitro Gigliotti di Cosenza fischia, dal dischetto va Peralta e non sbaglia. Lo stesso ex Ternana poco prima dell’intervallo cestina l’occasione del 2-0 a porta vuota. Nella ripresa i ritmi crollano vertiginosamente i siciliani non sembrano averne per provare a rimediare allo svantaggio, anzi subiscono il raddoppio da parte di Salines al 65′. Il finale è di pura gestione da parte dei pugliesi e gli ospiti faticano tantissimo a costruire occasioni.