Probabili formazioni Irlanda-Italia Under 21: Qualificazioni Europei 2025

Le probabili formazioni di Irlanda-Italia, match della fase a gironi di qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Dopo la vittoria su San Marino, gli uomini di Nunziata proveranno a fare lo sgambetto alla prima della classe, che fin qui ha dimostrato di essere forse la rivale più credibile nella corsa al primo posto del girone. Si gioca a Cork martedì 21 alle 18.30. Qualche big assente, ma anche tanta voglia di fare bene per il Ct che deve fare a meno di Kayode, Colombo, Ruggeri e Oristanio. Occhi puntati su Willy Gnonto, titolarissimo in attacco nel 4-3-1-2 del tecnico. Diretta su Rai 2 e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

LE SCELTE DELL’ITALIA – Da valutare Bove e Miretti. Pronto Casadei. Volpato si candida tra le linee, in caso di necessità. In attacco spazio a Gnonto ed Esposito, con Koleosho come opzione a gara in corso in caso di necessità.

Le probabili formazioni di San Marino-Italia

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Barbieri, Ghilardi, Pirola, Calafiori; Ndour, Prati, Casadei; Volpato; Gnonto, Esposito

Ballottaggi: Volpato 55% – Miretti 45%; Ndour 55% – Bove 45%

Indisponibili: Baldanzi, Oristanio

Squalificati: –