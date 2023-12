Serie C 2023/2024, Lucchese vittoriosa nel recupero: la Juventus U23 cede al 90′

Vittoria pesante per la Lucchese, che nel recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C 2023/2024 ha battuto la Juventus U23 per 1-0. Una partita che i rossoneri hanno condotto per larghi tratti, sbattendo contro un grande Daffara e la solidità difensiva bianconera. Alla fine ci pensa Andrea Rizzo Pinna, reduce da un grande periodo di forma, a trovare il gol-vittoria al 90′. I toscani di Gorgone si rilanciano nella corsa ai playoff, mentre per la Juventus U23 prosegue un campionato davvero difficile nelle retrovie della classifica.

La cronaca – In avvio di partita parte meglio la Juventus, che pur senza creare occasioni concrete appare intraprendente e potenzialmente sempre pronta a creare qualcosa con Yildiz e Cerri. Con il passare dei minuti però la Lucchese riesce ad alzare il proprio baricentro, facendo chiudere i bianconeri nella loro trequarti. La prima occasione concreta arriva al 13′ con il colpo di testa di Magnaghi deviato in tuffo da Daffara in corner. Lo stesso attaccante rossonero non trova la porta da buona posizione al 24′, poi al 37′ serve l’assist a Quirini che a pochi passi dalla porta calcia a botta sicura trovando però lo strepitoso riflesso di Daffara che salva ancora i suoi. La spinta della Lucchese prosegue fino al 45′, ma le due squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo riparte con il botto, visto che al primo minuto arriva subito il palo di Rizzo Pinna con un potente destro che colpisce in pieno il legno. La Lucchese inizia forse a pensare che la porta sia stregata al 58′, quando Daffara prima sbaglia il rinvio ma poi ritrova subito la posizione e con un tuffo felino nega ancora il gol a un volenteroso Magnaghi. Nel finale di partita la spinta rossonera sembra affievolirsi, serve un episodio per sbloccare la partita e l’episodio arriva proprio al 90′. Autentica perla su punizione di Andrea Rizzo Pinna, che pennella un destro a giro su cui un bravissimo Daffara riesce ad arrivare smanacciando però la palla sul proprio piede in tuffo e da lì in porta. Esplode la festa al Porta Elisa e il fischio finale certifica tre punti pesantissimi per i toscani.