Basket Serie A2 2023/24: Udine e Trapani non steccano e mantengono la vetta di rispettivi gironi

E’ passata in rassegna parte della dodicesima giornata della Serie A2 di basket con i risultati che hanno confermato la forza da parte di entrambi le capoliste dei due rispettivi gironi: Udine e Trapani non hanno infatti steccato l’appuntamento, superando, rispettivamente, Nardò e Vigevano. I friulani hanno avuto la meglio sui pugliesi con un risultato largo che ha chiuso la contesa sul più 20 per i padroni di casa. Risalato che, come detto, fa mantenere la vetta ad Udine. Al secondo posto si attesta ancora Forlì che sempre con lo stacco di più 20, 82-62, Cento.

Nell’altro girone la capolista Trapani non stecca e passa su Vigevano per 93-67 al termine di una partita in cui i siciliani hanno sofferto poco, se non nulla. Match che ha dimostrato la forza della squadra di casa che nutre ambizioni importanti in questa stagione. Nello stesso girone per Torino su Latina, di Roma su Monferrato e di Milano, al fotofinish contro, Blu Basket.