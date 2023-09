Serie C 2023/2024, la Pro Sesto ferma la Pro Vercelli sullo 0-0

La Pro Sesto conquista un punto sul campo della Pro Vercelli. Termina 0-0 il match della quarta giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Ritmi bassi, poche occasioni e gioco spezzettato. Ad inizio ripresa però è la Pro Vercelli ad avere una chance gigantesca da gol: Maggio entra in area e viene steso da Gattoni. L’arbitro indica il dischetto, ma dagli undici metri Del Frate ipnotizza Maggio. Nel finale la Pro Sesto resta in 10 a causa del brutto fallo di Sala su Spavone. Nei sei minuti di recupero però la Pro Vercelli non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Anzi, nell’ultimo minuto di recupero c’è il rosso anche per Spavone a causa di un fallo da reazione su Florio.

Vittoria per l’Albinoleffe che batte 3-1 la Pro Patria grazie ai gol di Zoma, Milesi e Zanini. Successo di misura per l’Arzignano Valchiampo che stende l’Alessandria 1-0 con il sigillo di Antoniazzi al 31′. Tutto facile per la Lumezzane che supera 2-0 la Fiorenzuola con le reti di Malotti e Stronati. Solo 1-1 invece tra Trento e Legnago: al gol in apertura di Martic, risponde Petrovic.

I risultati

Albinoleffe-Pro Patria 3-1 (6′ Zoma, 23′ Milesi, 63′ Zanini, 91′ Castelli)

Arzignano Valchiampo-Alessandria 1-0 (31′ Antoniazzi)

Lumezzane-Fiorenzuola 2-0 (43′ Malotti, 63′ Stronati)

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0

Trento-Legnago 1-1 (7′ Martic, 52′ Petrovic)