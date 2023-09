Real Socidead-Inter, Diego Milito: “Squadra in salute dopo il Derby, Inzaghi ha meritato il rinnovo”

Diego Milito ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Real Sociedad-Inter, esordio dei nerazzurri nella Champions League 2023/2024. L’ex attaccante argentino si è detto ottimista circa lo stato di salute degli uomini di Simone Inzaghi: “La squadra è in salute dopo un grande Derby, arriva a stasera nel miglior modo possibile – spiega Milito – La partita comunque è insidiosa, perchè la Real Sociedad può fare molto male agli avversari poco attenti e concentrati.” Il “Principe” ha anche parlato del ruolo del tecnico interista, in particolar modo sul prolungamento di contratto al 2025: “Se lo è meritato, l’Inter fa bene a puntare su di lui anche per il futuro. Ha fatto due grandi stagioni, vincendo trofei in Italia e arrivando in finale di Champions.”