Real Sociedad-Inter, Marotta: “Magari riusciremo a migliorare quanto fatto lo scorso anno”

“Magari da questa Champions ci aspettiamo quello che è successo l’anno scorso, migliorando però la nostra performance. Siamo contenti di essere anche in questa edizione e da protagonisti, lo richiede il blasone del nostro club e vogliamo onorare la nostra presenza nel migliore dei modi. Adesso c’è consapevolezza, sicurezza, grande senso di appartenenza, tanti valori che depongono affinché il nostro cammino sia pieno di sole”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del match contro la Real Sociedad: “Devo dire che la nostra è una squadra con titolare e cotitolari, dico che l’allenatore che è a contatto tutti i giorni deve gestire le partite che si susseguono, abbiamo poi Empoli e Sassuolo, Inzaghi valuta meglio lo stato di salute di tutti. Pavard? E’ un campione del mondo, è giovane ma una sicurezza, anche lui può dare esperienza anche non giocando, può sembrare un paradosso. Dà quella voglia e carica che serve, sia chi gioca che chi non gioca rappresenta un gruppo a mio giudizio vincente”.