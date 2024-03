Serie C 2023/2024, la Juve Stabia si impone di misura sulla Casertana: un rigore di Candellone decide il derby

Non si ferma la Juve Stabia, che vince di misura il sentito derby contro la Casertana per 1-0 e torna a +7 sul Benevento in vetta alla classifica del Girone C di Serie C. I padroni di casa hanno il pallino del gioco sin dai primi minuti, riuscendo più volte a entrare nell’area di rigore avversaria, seppur senza avere clamorose occazioni da gol. Al 7° un cross teso di Mignanelli viene liberato dalla difesa, mentre la Casertana prova a colpire in contropiede. La chance arriva al 12°, quando Calapai si inserisce bene ina rea ma mette al centro una palla troppo alta per Montalto. La Juve Stabia riprende il filo del discorso e torna a farsi vedere con Adorante che con un tocco in area piccola impegna Venturi. La partita diventa leggermente più tesa in campo, Thiam con un’avventurosa uscita fuori dai pali permette agli avversari di andare di nuovo vicino al vantaggio, ma il tiro dalla distanza di Casoli è troppo lento e viene allontanato. Partita molto viva, ma all’intervallo è 0-0.

La musica non cambia nella ripresa, con l’11 di casa che chiude la Casertana nella propria area nel primo quarto d’ora. Adorante colpisce di testa la traversa sugli sviluppi di un corner, poco dopo Candellone trova una deviazione che però non è nello specchio. Al 72′ i padroni di casa chiedono un rigore per presunto fallo di mano di Matese, ma l’arbitro non lo assegna. Decisione opposta all’80’, quando a colpire con il braccio è Anastasio. Candellone si incarica della battuta e non sbaglia, trovando la nona rete in campionato. Nel finale gli ospiti protestano per un’uscita pericolosa di Thiem durante il recupero, ma l’arbitro assegna solo un corner e la partita finisce pochi istanti dopo.