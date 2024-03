Pagelle Inter-Genoa 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Genoa, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro buona parte degli ospiti che hanno la prima vera palla gol del match con Sommer che para su Retegui. L’Inter carbura e alla mezzora passa in vantaggio. Asllani servito da Sanchez fa 1-0, i nerazzurri hanno anche la palla per raddoppiare e il raddoppio arriva su un calcio di rigore molto discutibile. Sanchez è freddo e sigla il gol del 2-0. L’Inter ha un paio di occasioni per fare 3-0, il Genoa rimane in piedi e riapre l’incontro grazie ad un gran gol di Vazquez. I ragazzi di Gilardino mettono in grande difficoltà i nerazzurri, hanno un paio di occasioni per fare 2-2. Nel finale l’Inter gestisce, sfiora il 3-1 con Arnautovic e vola a +15. Il campionato è ormai blindato.

PAGELLE E VOTI

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (28’st Bisseck 6), De Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 5.5 (1’st Darmian 6), Barella 6.5, Asllani 7, Mkhitaryan 6.5, Dimarco 6 (20’st Acerbi 6); Lautaro 5.5 (31’st Arnautovic 6), Sanchez 7 (20’st Thuram 6). In panchina: Di Gennaro, Audero, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Klaassen, Frattesi. Allenatore: Inzaghi 6.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 5.5, Bani 6, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5 (43’st Ekuban sv), Messias 5.5 (18’st Vitinha 6), Badelj 6.5, Frendrup 5 (1’st Strootman 6.5), Martin 6.5 (18’st Spence 6); Retegui 6, Gudmundsson 5. In panchina: Leali, Sommariva, Pittino, Cittadini, Vogliacco, Bohinen, Thorsby, Malinovskyi. Allenatore: Gilardino 6.5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 5.

RETI: 30’pt Asllani, 38’pt Sanchez (rig), 9’st Vasquez.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Frendrup, Dumfries, Strootman, Vasquez, Lautaro.

Angoli: 4-5.

Recupero: 3′, 4′.