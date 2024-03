Serie C 2023/2024: il Rimini travolge il Pescara, Catania di misura sul Cerignola

Quattro anticipi della Serie C 2023/2024 in programma questa sera e il Rimini è la protagonista di serata. La formazione romagnola ha battuto con un roboante 5-1 il Pescara, salendo così con 41 punti al decimo posto, l’ultimo utile per poter giocare i playoff a fine stagione. La squadra di Bucaro, che ha sostituito Zeman, continua a non vincere e raccoglie la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, questa pesantissima grazie ai gol per i padroni di casa di Delcarro, la doppietta di Morra (uno su rigore) e le reti di Lamesta e Ubaldi nel secondo tempo, dopo che Merola, sempre su rigore, aveva provato a riaprirla dopo mezzora. La squadra abruzzese resta al sesto posto a quota 45 punti. Sempre nel girone B pareggio per 0-0 tra Lucchese e Virtus Entella, così come a reti bianche, nel girone A, finisce la partita tra Padova e Albinoleffe, col Mantova che può sorridere perché la promozione in B a questo punto è sempre più vicina.

Partita molto interessante quella dello stadio Massimino tra Catania e Audace Cerignola. La sblocca su rigore Chiricò, poi però nel secondo tempo Malcore pareggia i conti per i pugliesi. Nel finale gli etnei riescono ad agguantare la vittoria grazie a Zammarini e viene messo fine a un lungo digiuno. Tre punti d’oro per i siciliani che di qui alla fine hanno un solo obiettivo: non giocare i playout per qualificarsi ai playoff, peraltro già al turno nazionale, grazie alla finale di Coppa Italia di Serie C conquistata nelle scorse settimane.