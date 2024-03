Liga 2023/24: facile successo della Real Sociedad, Cadice battuto 2-0

Nell’anticipo del 29esimo turno di Liga, la Real Sociedad trionfa 2-0 all’Anoeta contro il Cadice. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Alguacil, che sembrano essersi messi alle spalle il negativo tour de force che li ha visti uscire da Copa del Rey e Champions League nel giro di pochi giorni. Ad aprire le marcature per la formazione basca è la rete di Mikel Merino al 28′ su assist di Oyarzabal. Nella ripresa arriva il gol del raddoppio al 68′ con Arsen Zakharyan, entrato in campo solo due minuti prima. Tre punti importanti per i biancoblù in chiave rincorsa europea, che li vede attualmente al sesto posto con 46 punti, distanti 8 lunghezze però dai cugini dell’Athletic Bilbao in quinta posizione. Complicata invece la situazione dei gialloblu, che rimangono al terzultimo posto in piena lotta per non retrocedere.