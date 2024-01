Serie B 2023/2024, l’Ascoli ferma il Parma. Venezia-Samp show: Vanoli batte Pirlo 5-3

Il Parma non va oltre l’1-1 contro l’Ascoli. E vede avvicinarsi il Venezia che batte 5-3 la Sampdoria e si porta a -4 dalla vetta. Un gol annullato al 37′ a Benedyczak apre la serie di emozioni al Tardini, dove a sbloccare il risultato è l’Ascoli con Botteghin al 60′. Doccia gelata per il Parma che però riesce a pareggiare al 70′ con Del Prato. Nel finale la squadra di Pecchia cerca il gol vittoria, ma deve accontentarsi di un punto, mentre i bianconeri chiudono in 10 per il rosso a Bellusci. Gara rocambolesca al ‘Penzo’ con otto gol tra Venezia e Sampdoria. La squadra lagunare sblocca il risultato con Pohjanpalo al 16′, ma subisce il pareggio dei blucerchiati con Benedetti al 30′. Sei minuti dopo però è lo stesso 29enne finlandese a riportare in vantaggio il Venezia, che può anche sfruttare la superiorità numerica dopo il doppio giallo a Benedetti al 44′. Al 58′ Pohjanpalo realizza la sua tripletta, ma gli uomini di Pirlo riescono a pareggiare con una reazione d’orgoglio: De Luca riaccende le speranze al 65′, Depaoli firma il 3-3 al 72′. Un grosso spavento per il Venezia che però riesce a dilagare con i gol di Busio (74′) ed Ellertsson (78′). Vittoria di misura per la Cremonese che supera 1-0 il Cosenza con la rete di Antov al 76′.