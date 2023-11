Highlights e gol Mantova-Trento 0-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Mantova-Trento 0-1, match del girone A di Serie C 2023/2024. Tante le occasioni per i padroni di casa che sembrano controllare il gioco senza problemi. E al 66′, però, alla prima sbavatura del Mantova, il Trento sfrutta l’unica occasione nitida del suo match. Merito di Pasquato che scippa la sfera a Burrai e favorisce Petrovic che si gira e calcia in rete. Inutile l’assedio finale per gli uomini di Possanzini che subiscono l’aggancio in vetta del Padova.