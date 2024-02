Serie C 2023/2024, girone C: vittoria folle della Casertana sul Monterosi, pari tra Picerno e Crotone

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024 prosegue in questo giovedì con gli ultimi match in programma. Vittoria a dir poco folle della Casertana, che supera 4-3 in rimonta il Monterosi Tuscia con un finale a dir poco al cardiopalma. Gli ospiti erano passati in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Piroli e Mbende nel primo quarto d’ora, ma poi hanno subito la rimonta dei padroni di casa che hanno ribaltato la situazione con la rete di Bacchetti e la doppietta di Carretta a cavallo tra primo e secondo tempo. Negli ultimissimi minuti succede di tutto: al 90′ il Monterosi trova il pari con Vano, ma pochi istanti dopo la Casertana torna in vantaggio con Rovaglia per il definitivo 4-3. Con questa vittoria la Casertana sale al quinto posto agganciando il Benevento, il Monterosi resta ultimo a un punto dal Brindisi, che ieri ha fermato la Juve Stabia capolista.

Proprio il pari della Juve Stabia non è stato sfruttato dal Picerno, che rimane a -6 non andando oltre lo 0-0 con il Crotone. I padroni di casa provano in tutti i modi a sbloccare la partita, rischiando anche il colpaccio degli ospiti. Alla fine però il match termina a reti bianche, con il Crotone che scende al settimo posto superato dalla Casertana.