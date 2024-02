Pagelle Feyenoord-Roma 1-1, voti e tabellino playoff Europa League 2023/2024

Le pagelle di Feyenoord-Roma 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Al De Kuip primo tempo vivace con tante mezze occasioni per gli olandesi in avvio e poi la reazione dei giallorossi oggi in maglia nera con la conclusione di Paredes che si stampa sulla traversa, ma poco prima dell’intervallo con Paixao c’è il gol del vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa reagiscono gli ospiti e arriva il pareggio meritato da parte di Lukaku. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther 6.5; Nieuwkoop 5.5 (33’st Read sv), Beelen 6, Hancko 5.5, Hartman 6.5; Stengs 6.5 (26’st Ivanusec 6), Zerrouki 6, Wieffer 6.5; Minteh 6.5 (18’st Lintr 6), Ueda 5.5 (18’st Gimenez 5.5), Paixao 7 (33′ Milambo sv). In panchina: Lamprou, Van Sas, Lopez, Sauer. Allenatore: Slot 6.

ROMA (4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 5.5 (36’st Celik sv), Llorente 5.5, Mancini 6, Spinazzola 6; Bove 6 (42’st Cristante sv), Paredes 6.5, Pellegrini 6; Dybala 5.5 (42’st Baldanzi sv), Lukaku 7, Zalewski 5 (18’st El Shaarawy 5.5). In panchina: Rui Patricio, Boer, Angelino, Aouar, Azmoun, Joao Costa, Renato Sanches, Smalling. Allenatore: De Rossi 6.

ARBITRO: Petrescu (Romania) 5.5.

RETI: 46’pt Paixao, 22’st Lukaku.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Beelen, Minteh, Llorente, Stengs, Bove. Angoli: 4-5. Recupero: 2′, 7′.