Serie C 2023/2024, girone C: il Taranto torna a vincere, battuto 2-0 un Brindisi ormai condannato alla D

La trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024 vede il ritorno alla vittoria del Taranto di Ezio Capuano, che si è imposto per 2-0 sul campo del Brindisi. Situazione sempre più disperata per i padroni di casa, ormai condannati alla retrocessione in D e con tanti dubbi sul futuro legati alle difficoltà finanziare e allo stallo della trattativa per la cessione del club. I tre punti invece valgono una bella boccata d’ossigeno per gli jonici, reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due di campionato: il Taranto adesso è quinto a 53 punti, con la speranza di vedere almeno ridotta la propria penalizzazione di quattro punti.

La cronaca – Il Brindisi prova a mettere un buon ritmo in campo nei primi minuti del match, con l’obiettivo di giocarsela con orgoglio nonostante la situazione davvero difficile sia a livello di classifica che a livello societario e ambientale come dimostrano i numerosi fumogeni lanciati in campo dai tifosi. La prima occasione concreta è proprio per i padroni di casa, che al 19′ sfiorano il vantaggio con Pagliuca il cui pallonetto termina di un soffio a lato. Il Taranto appare in difficoltà e si fa vedere con un tiro da fuori di Luciani, ma con grandissimo cinismo gli jonici passano al 39′ alla prima vera opportunità: da una punizione di Ladinetti il pallone arriva a Zonta che con il destro non ci pensa due volte e trafigge Antonino per l’1-0 degli uomini di Ezio Capuano. Il gol subito mina le già poche certezze del Brindisi e nel recupero del primo tempo arriva il colpo del ko con il raddoppio del Taranto, siglato al 47′ da Bifulco con un gran colpo di testa su cross di Kanoutè. Si va quindi al riposo con gli ospiti avanti 2-0 e in totale controllo della partita.

In avvio di secondo tempo il Taranto continua ad attaccare e va vicino allo 0-3 con Calvano, il Brindisi prova a reagire ma fatica decisamente a rendersi pericoloso in maniera concreta ed efficace. Gli ospiti possono così gestire senza particolari patemi, anche se al 79′ il Brindisi va vicino al gol con la conclusione di Martorelli su respinta di Vannucchi che viene murata dalla difesa tarantina. Nel finale di partita i padroni di casa continuano a provarci, ma senza successo e con la contestazione del pubblico che prosegue come da diverse settimane a questa parte.